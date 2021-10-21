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Общество

Вспышка ОРВИ. До 700 вызовов в сутки поступает на скорую помощь в Бишкеке

До 700 вызовов в сутки поступает в Центр экстренной медицины в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Егор Борисов.

По его словам, количество вызовов в последние дни увеличилось на 50 процентов. «Если раньше по поводу ОРВИ поступало около 30-40 вызовов в сутки, то вчера их было более 150. В основном выезжаем к детям, но мы не можем утверждать, что не болеют взрослые. Просто обращаемость чаще именно к детям. Состояние больных средней тяжести. Большая часть не нуждается в госпитализации. Медики снижают температуру и оказывают консультативную помощь», — сказал Егор Борисов.

Он добавил, что как только поликлиники начали работать до 20.00, нагрузка на скорую стала снижаться.

Егор Борисов подчеркнул, что это обычная ситуация для ОРВИ, а не какой-то новый вирус. «Последняя такая вспышка сезонных ОРВИ была до появления коронавируса, в 2019 году. Маски носить надо. В случае с ОРВИ маски прекрасно защищают от распространения инфекции», — посоветовал он.

Отметим, что в Бишкеке из-за переполненности детских больниц с 22 октября открывают временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией в Республиканском диагностическом центре. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211192/
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