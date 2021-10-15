Художественный базар. В Бишкеке открылась выставка современного искусства

В Бишкеке проходит выставка именитых центральноазиатских авторов «Художественный базар».

Представлено около 80 работ почти 30 художников. Среди них известный кыргызстанец Валерий Руппель, казахстанские современные авторы Сайид Атабеков, Сауле Дюсенбина, можно увидеть и узнаваемые работы Марата Римкулова. В списке участников Гульмарал Татибаева, Фатима Омир, Олеся Роскос, Медер Ахметов и многие другие.

«Зародилась идея о таком мероприятии, где можно будет увидеть отличные друг от друга проекты, перформансы. Мы кинули клич. Отозвалось очень много художников, театральных деятелей, музыкантов. У нас сложилось замечательное взаимодействие. Какого-то специального отбора работ не было. Выставили всех, кто согласился в этом участвовать. Это цвет сегодняшней артистической среды», — рассказала директор программы «Искусство и культура» Фонда «Сорос — Кыргызстан» Виктория Юртаева.

«Художественный базар» — это объединение более 3 тысяч авторов и коллекционеров из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, возникшее во время карантина в 2020 году. Группа в Facebook создана для обмена работами и общения между художниками и ценителями искусства.

В Бишкеке представлены графика, живопись, фотография, принты и объекты.

Отметим, выставка проходит в рамках фестиваля «Микстура» при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан», главная цель которого — обратить внимание общества на проблему исчезновения разнообразия культур, возникшую в Кыргызстане за последнее десятилетие, и продвижение идеи сохранения многообразия искусства народов страны.

Читайте по теме Восемьдесят лет кино в лицах. В Бишкеке открылась уникальная выставка

Виктория Юртаева отметила, что сейчас государство отдает предпочтение развитию кыргызского искусства, остальные культуры, к сожалению, остаются без внимания. И больше всего не повезло в этом независимым современным художникам, которых зачастую еще и подвергают жесткой цензуре.

Она считает, что в Кыргызстане для сохранения разнообразия культур необходимо больше проводить дискуссий, обсуждений, важно взаимодействие с бизнесом и развитие меценатства. Отсутствие профессиональной критики в области искусства также играет отрицательную роль.

Напомним, в Кыргызстане 9 октября стартовал арт-фестиваль культурного развития «Микстура». В течение трех месяцев в Бишкеке будут проведены 14 мероприятий: спектакли, музеи, диджей-сеты, выставки, открытые лекции, шоу и музыкальные перформансы.

Посетить выставку можно до 19 октября (14.00-20.00). Кстати, проходит она не в музее или картинной галерее, а в здании бывшего магазина мебели на перекрестке улиц Московской и Коенкозова.