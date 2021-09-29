Айсулуу Тыныбекова рассказала, что думает о замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекова опубликовала пост о замужестве.
«Кто понял жизнь, тот замуж не стремится», — написала спортсменка в сторис своего Instagram.
Высказывание Айсулуу является стилизацией под рубаи Омара Хайяма:
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет и как снежинки тают.
Напомним, 23 августа Айсулуу Тыныбекова заявила о своем решении принять участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.