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Общество

Айсулуу Тыныбекова рассказала, что думает о замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекова опубликовала пост о замужестве.

«Кто понял жизнь, тот замуж не стремится», — написала спортсменка в сторис своего Instagram.

Instagram
Фото Instagram. Из публикации Айсулуу Тыныбековой

Высказывание Айсулуу является стилизацией под рубаи Омара Хайяма:

Кто понял жизнь, тот больше не спешит,

Смакует каждый миг и наблюдает,

Как спит ребенок, молится старик,

Как дождь идет и как снежинки тают.

Напомним, 23 августа Айсулуу Тыныбекова заявила о своем решении принять участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208637/
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