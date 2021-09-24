В КР смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировано

Смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировано. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в ведомстве проанализировали заболеваемость. «99,9 процента заболевают те, кто не прошел вакцинацию», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что самый низкий темп вакцинации отмечается в Бишкеке. «Мы ведем информационную работу, потому что вакцинация у нас добровольная», — добавил он.

По данным МЗиСР, на сегодня обе дозы вакцины получили 588 тысяч 822 человека.