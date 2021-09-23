Жутко смотреть. Массовая гибель ворон зафиксирована в Новосибирской области

В селе Усть-Тарка Новосибирской области сотни ворон упали замертво. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в селе зафиксировали гибель множества птиц — примерно 250. Назначено исследование для подтверждения или исключения инфекции, отравления.

Массовая гибель птиц началась примерно во второй половине ночи накануне и продолжилась до обеда.

«Исследования продолжаются. В местной лаборатории на бактериальные болезни провели посевы, завтра утром будет окончательно известно по бактериальным. Во всяком случае лаборатория еще никакой результат не выдала. Бактериальные инфекции в основном исследуются как минимум в течение трех дней», — отметил руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.