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Общество

Жутко смотреть. Массовая гибель ворон зафиксирована в Новосибирской области

В селе Усть-Тарка Новосибирской области сотни ворон упали замертво. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в селе зафиксировали гибель множества птиц — примерно 250. Назначено исследование для подтверждения или исключения инфекции, отравления.

Массовая гибель птиц началась примерно во второй половине ночи накануне и продолжилась до обеда.

«Исследования продолжаются. В местной лаборатории на бактериальные болезни провели посевы, завтра утром будет окончательно известно по бактериальным. Во всяком случае лаборатория еще никакой результат не выдала. Бактериальные инфекции в основном исследуются как минимум в течение трех дней», — отметил руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208157/
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