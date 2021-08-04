В Минсельхозе рассказали, как готовятся к засухе следующего года

Все человечество зависит от погодных условий, мы надеемся, что в следующем году условия будут мягче. Так министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал вопрос журналистов о засухе и о том, что ведомство делает для того, чтобы ситуация этого года не повторилась в следующем.

«Сегодня мы рекомендуем и даже требуем от фермеров проводить влагозарядковые и предпахотные поливы земель. Осенью также должны поливаться кормовые культуры. Все это делается, чтобы уменьшить нагрузку на вегетационный период следующего года. Вода сейчас есть, и ее надо использовать», — сказал он.

По словам главы Минсельхоза, сегодня ведомство старается выделить из бюджета республики средства, чтобы провести ремонт ирригационных сетей не весной, как это делалось прежде, а осенью.

Он также отметил, что ущерб, нанесенный фермерам от засухи, все еще подсчитывается. В регионах комиссии продолжают свою работу.

Напомним, из-за маловодья и засухи в этом году сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.