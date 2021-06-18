Услуги в области профессиональной ориентации будут продвигать в социальных сетях

Сотрудники отделов районных управлений содействия занятости населения обучились продвижению услуг в области профессиональной ориентации в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, по инициативе ведомства создана рабочая группа, которая будет заниматься распространением системного подхода в предоставлении услуг в области профессиональной ориентации. В ее состав вошли представители служб занятости из всех областей страны.

«На тренингах они изучили основные механизмы продвижения в интернете, познакомились с мобильными приложениями для создания визуально привлекательных изображений, а также узнали, как формировать интересное и полезное содержание, писать простые тексты и создавать к ним видео», — отметили в ведомстве.

Основная часть программы обучения состояла из практических заданий: новые знания и навыки тут же отрабатывались в режиме онлайн. Всего обучение прошли 18 сотрудников.

«Службы занятости помогают гражданам выбрать профессию и образование с учетом интересов и наклонностей и, таким образом, повысить их возможности успешного трудоустройства. Мы уверены, что присутствие и активность в социальных сетях позволят расширить охват информирования об услугах служб. На тренинге мы научились, как с помощью мобильного телефона и доступных инструментов создавать публикации для социальных сетей и интересно освещать тему профориентации», — отметила заведующая отделом труда и занятости управления труда и социального развития Каракола Жылдыз Курманалиева.

Практические тренинги по SMM прошли с 31 мая по 11 июня при поддержке кыргызско-германского проекта «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого GIZ.