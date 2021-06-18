20:43
USD 84.64
EUR 101.15
RUB 1.17
Общество

Услуги в области профессиональной ориентации будут продвигать в социальных сетях

Сотрудники отделов районных управлений содействия занятости населения обучились продвижению услуг в области профессиональной ориентации в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, по инициативе ведомства создана рабочая группа, которая будет заниматься распространением системного подхода в предоставлении услуг в области профессиональной ориентации. В ее состав вошли представители служб занятости из всех областей страны.

«На тренингах они изучили основные механизмы продвижения в интернете, познакомились с мобильными приложениями для создания визуально привлекательных изображений, а также узнали, как формировать интересное и полезное содержание, писать простые тексты и создавать к ним видео», — отметили в ведомстве.

Основная часть программы обучения состояла из практических заданий: новые знания и навыки тут же отрабатывались в режиме онлайн. Всего обучение прошли 18 сотрудников.

«Службы занятости помогают гражданам выбрать профессию и образование с учетом интересов и наклонностей и, таким образом, повысить их возможности успешного трудоустройства. Мы уверены, что присутствие и активность в социальных сетях позволят расширить охват информирования об услугах служб. На тренинге мы научились, как с помощью мобильного телефона и доступных инструментов создавать публикации для социальных сетей и интересно освещать тему профориентации», — отметила заведующая отделом труда и занятости управления труда и социального развития Каракола Жылдыз Курманалиева.

Практические тренинги по SMM прошли с 31 мая по 11 июня при поддержке кыргызско-германского проекта «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого GIZ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198138/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Еще восемь школ добавлены в программу профессиональной ориентации
Популярные новости
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке вводят ограничения COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
18 июня, пятница
20:43
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились...
20:30
Объявивший голодовку пенсионер покинул Старую площадь в Бишкеке
20:20
Мэрия Бишкека напоминает: за дневной полив участков горожан ждет штраф
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:42
Услуги в области профессиональной ориентации будут продвигать в социальных сетях