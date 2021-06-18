Смертельные дороги. Почему МВД самостоятельно не сможет исправить ситуацию

Уже традиционно после нескольких крупных аварий с большим числом погибших граждан власти страны озаботились тем, как снизить смертность на дорогах. Вопрос дошел до уровня президента, который дал поручения МВД усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

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Член рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и представитель конкурсной комиссии по отбору сотрудников в патрульную милицию Азамат Акенеев рассказал 24.kg, почему одними усилиями МВД проблему не решить.

Не снижать штрафы

Задачу глава государства ставит, несомненно, правильную. Ведь смертность и травмы в результате ДТП — это не только потерянные жизни и здоровье. Это огромный экономический ущерб для государства.

По оценке Всемирного банка потери в странах Центральной Азии от смертности и травматизма в результате ДТП составляют около 3-4 процентов от ВВП.

Однако, не совсем логично, с одной стороны, говорить о безопасности дорожного движения и спасении жизней, а с другой — постоянно снижать штрафы за нарушения, сетуя на низкий уровень доходов населения. Это же два прямо противоположных по своим последствиям действия. Властям необходимо определиться с приоритетами, что важнее — жизни людей или бедность. Штрафы, которые не приносят заметного для водителей ущерба, не могут в полной мере выполнять свою роль по предупреждению и профилактике нарушений. Если президент Садыр Жапаров на самом деле выбирает приоритетом сокращение ДТП и смертности, то ему не нужно соглашаться с законопроектами о снижении штрафов, которые в настоящее время рассматриваются в парламенте.

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Начнем с того, что проблему смертности на дорогах вообще невозможно решить только усилиями правоохранительных органов, штрафами и вообще предпринимая какие-то действия в отношении водителей. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на пример Бишкека. С февраля 2019 года в столице действует проект «Безопасный город», повсеместно установлены камеры фото- и видеофиксация нарушений, радары, количество выписанных штрафов за это время измеряется уже миллиардами сомов.

Кроме того, именно в Бишкеке был осуществлен пилотный проект по полному реформированию правоохранительных органов, отвечающих за дорожную безопасность, создана патрульная служба милиции, которая за короткое время успела завоевать доверие горожан. Но если мы взглянем на статистику жертв в ДТП, то значимого снижения их в Бишкеке не произошло.

Отсюда можно сделать вывод, что существуют и другие значимые факторы, которые влияют на количество ДТП и смертельных случаев в результате их последствий.

Подготовка водителей

По статистике неопытные водители попадают в ДТП значительно чаще. В Кыргызстане ежегодно новичкам выдается около 70 тысяч водительских удостоверений.

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Насколько качественное обучение и практическую подготовку проходят эти десятки тысяч новых водителей? Проверить это можно только имея надежную систему оценки их знаний. Тест на знание Правил дорожного движения принимает департамент регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. Однако почему-то именно выдача водительских удостоверений, включая процесс сдачи экзаменов, в отличие от тех же паспортов остается достаточно коррумпированной, о чем свидетельствуют неоднократно заведенные уголовные дела на сотрудников ГРС. Целесообразней оставить в функциях ГРС только выдачу документов, а прием экзамена на знание ПДД и вождения отдать независимым аккредитованным учебным организациям.

В Кыргызстане есть отличный пример — Общереспубликанское тестирование школьников. ОРТ проводит независимая организация — Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО), которая практически полностью исключила коррупцию при проверке знаний учеников и распределении бюджетных мест в вузах. Хотя раньше это казалось невозможным.

Дорожная инфраструктура

Отсутствие дорожной инфраструктуры — еще одна большая проблема. В первую очередь речь идет об элементарном, о той же разметке. На многих дорогах, в том числе и республиканского значения ее попросту нет. А ведь это базовый элемент безопасности. Если на дороге для водителя нет ориентира в виде разметки, то вероятность выезда на встречную полосу или съезда, особенно в темное время суток, значительно возрастает.

Как показывает опыт, даже простые и недорогие инженерные решения могут спасти множество жизней.

Наличие разделителя на дороге, если позволяет ее ширина, практически полностью устраняет риск наиболее опасных для водителей и пассажиров лобовых столкновений. На горных участках должны быть установлены ограничители по обочинам. Перед так называемыми отбойниками бочки или другие устройства, смягчающие силу удара в случае наезда.

Особое внимание нужно уделить инфраструктуре для пешеходов. Отсутствие нормальных тротуаров в населенных пунктах, особенно в сельской местности, вынуждает людей и школьников идти по обочинам автострад, значительно увеличивая риск автонаездов.

В будущем при проектировании новых междугородних скоростных дорог необходимо максимально избегать их прохождения через населенные пункты.

Эти меры хоть и требуют немалых инвестиций, однако значительно увеличат безопасность дорожного движения и сократят смертность. За дорожную инфраструктуру отвечают несколько госорганов, в первую очередь Министерство транспорта и местные власти.

Общественный транспорт

Количество ДТП имеет прямую корреляцию с количеством транспорта на дорогах. Развитая сеть общественного транспорта сказывается на использовании личного авто и такси. Люди меньше ездят на своих машинах и передвигаются на автобусах и троллейбусах.

Однако это не касается маршруток. Они-то как раз не отвечают требованиям безопасности.

Это касается как городов, так и междугороднего сообщения. Во многих ДТП мы видим, что машины были перегружены пассажирами. Жертв могло и не быть, если у граждан была альтернатива — добраться до места назначения на тех же рейсовых автобусах или другом общественном транспорте.

Использование анализа данных

Дороги имеют протяженность в тысячи километров, однако не все участки одинаково опасны. В одних местах ДТП происходят чаще, в других реже, в третьих — вообще не происходят. Необходимо внедрить системы геопространственного анализа дорожно-транспортных происшествия для выявления статистически наиболее опасных мест и потом уже предпринимать меры по устранению или сокращению рисков ДТП. Это могут быть открытые онлайн-платформы, которые можно установить в виде приложений, и они будут предупреждать водителей о приближении к потенциально опасному участку дороги.

Существует и множество других способов по снижению смертности на дорогах, успешно апробированных в других странах. Например, Швеция запустила национальную программу безопасности Vision ZERO (Цель НОЛЬ), чтобы достигнуть нулевого уровня смертности и серьезного травматизма от ДТП. Одними усилиями МВД достигнуть значимого прогресса будет затруднительно или даже невозможно.