Кыргызстанцев приглашают к участию в акции «На острие науки». Об этом сообщили в Российском центре культуры и науки в Бишкеке.

По его данным, в июне вниманию участников предложат лекции «Новые производства, технологии и материалы».

Лекторы расскажут, как с помощью 3D-принтера напечатать ракету, как суперкомпьютер может помочь в изучении материалов и так далее. С материалами выступят молодые ученые из ведущих вузов России.

Узнать точное расписание лекций и экскурсий на ближайший месяц и записаться можно на официальном сайте акции.