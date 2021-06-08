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Общество

В Кыргызстане впервые сняли сериал, посвященный дебатам

В Кыргызстане впервые сняли и выпустили художественно-образовательный сериал по дебатам «Сөздөр оюну». Об этом сообщили в организации IDEA CA.

По ее данным, цель сериала — популяризация дебатных технологий и обучение навыкам критического мышления через интерактивную подачу материала. Он подготовлен в рамках проекта «Демилгелуу жаштар» на кыргызском языке с субтитрами на русском.

Координатор проекта Самат Анарбеков отмечает, что сериал представляет сочетание различных жанров, позволяет любому зрителю не только следить за сюжетной линией, но и обучаться в ненавязчивой форме основам дебатов.

На протяжении шести серий, которые длятся по 15 минут, раскрывается история о девушке по имени Бермет. Она сталкивается с тем, что родители не принимают ее решение стать юристом. Но Бермет твердо решила пойти своей дорогой и присоединяется к дебатному клубу, чтобы отточить навыки критического мышления, анализа информации и публичных выступлений.

«Критическое мышление — незаменимый навык в жизни любого человека. Сериал обучит вас этому навыку, а после его просмотра вы сможете сразу же сыграть на дебатном турнире без дополнительной подготовки», — добавил Самат Анарбеков.

Трейлер и все серии доступны по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196776/
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