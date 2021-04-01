Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партиями: ради хайпа или дела?

Сегодня партии НДПК и «Реформа» сойдутся в прямом эфире неформальных дебатов. Такой формат впервые будет опробован у нас на местных выборах.

Кандидаты двух политических организаций, баллотирующиеся в депутаты Бишкекского городского кенеша, встретятся на дискуссионной площадке, сообщил 24.kg инициатор и модератор неформальной встречи Данияр Аманалиев.

НДПК будет представлена Илимом Карыпбековым, Гулей Алмамбетовой и Исламбеком Мурсабековым. «Реформа» — Кларой Сооронкуловой, Урматом Насыкуловым и Айбеком Сыдыковым.

«Я надеюсь, что это будет очень плодотворная дискуссия, которая позволит бишкекчанам лучше понять, что предлагают эти партии и насколько они обладают ресурсом для того, чтобы реализовать обещанное. Надеюсь также, что остальные партии — участницы выборов заинтересуются таким форматом и тоже проведут аналогичные встречи», — сказал Данияр Аманалиев.

Он отметил, что практика неформальных и независимых дискуссий во время выборов не только повысит уровень информирования избирателей, но и благотворно скажется на общей политической культуре Кыргызстана.

«Попытки организовать нечто подобное были и прежде. На минувших парламентских выборах были те, кто пытался провести неформальные политические встречи в одном из ресторанов города. Однако сделать этого в полном объеме организаторам не удалось, эфир не был широко представлен в социальных сетях. Мы учли этот опыт и ведем работы так, чтобы как можно больше избирателей могли увидеть встречу», — заключил модератор дебатов.

Прямой эфир мероприятия будет транслироваться на странице Дебаты.KG (https://www.facebook.com/debates.kg) в социальной сети Facebook. Начало запланировано на 20.00 по местному времени. Зрители смогут задать участникам любые вопросы.