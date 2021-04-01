19:26
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партиями: ради хайпа или дела?

Сегодня партии НДПК и «Реформа» сойдутся в прямом эфире неформальных дебатов. Такой формат впервые будет опробован у нас на местных выборах.

Кандидаты двух политических организаций, баллотирующиеся в депутаты Бишкекского городского кенеша, встретятся на дискуссионной площадке, сообщил 24.kg инициатор и модератор неформальной встречи Данияр Аманалиев.

НДПК будет представлена Илимом Карыпбековым, Гулей Алмамбетовой и Исламбеком Мурсабековым. «Реформа» — Кларой Сооронкуловой, Урматом Насыкуловым и Айбеком Сыдыковым.

«Я надеюсь, что это будет очень плодотворная дискуссия, которая позволит бишкекчанам лучше понять, что предлагают эти партии и насколько они обладают ресурсом для того, чтобы реализовать обещанное. Надеюсь также, что остальные партии — участницы выборов заинтересуются таким форматом и тоже проведут аналогичные встречи», — сказал Данияр Аманалиев.

Он отметил, что практика неформальных и независимых дискуссий во время выборов не только повысит уровень информирования избирателей, но и благотворно скажется на общей политической культуре Кыргызстана.

«Попытки организовать нечто подобное были и прежде. На минувших парламентских выборах были те, кто пытался провести неформальные политические встречи в одном из ресторанов города. Однако сделать этого в полном объеме организаторам не удалось, эфир не был широко представлен в социальных сетях. Мы учли этот опыт и ведем работы так, чтобы как можно больше избирателей могли увидеть встречу», — заключил модератор дебатов.

Прямой эфир мероприятия будет транслироваться на странице Дебаты.KG (https://www.facebook.com/debates.kg) в социальной сети Facebook. Начало запланировано на 20.00 по местному времени. Зрители смогут задать участникам любые вопросы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188488/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Вице-мэр Оша — фигурант уголовного дела, он идет в депутаты
Саботаж, выборы и коронавирус. О чем чиновники мэрии говорили с перевозчиками
Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили
Местные выборы. С начала агитации в МВД поступило 55 сообщений о нарушениях
Местные выборы. На юге задержана кандидат в Ошский горкенеш от партии «Ишеним»
Местные выборы. НДПК и «Реформа»: впервые честные дебаты онлайн
Местные выборы. Садыр Жапаров посадил деревья в знак поддержки женщин
В городе Ош обсудили подготовку к проведению выборов и референдума
Выборы-2021. ОТРК не дает эфирное время для дебатов только кандидатам в БГК
НДПК № 15! Гуля Алмамбетова: Любовь — это испытание
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится
Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД
Бизнес
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
1 апреля, четверг
19:15
Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партиями: ради хайпа или дела? Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партия...
19:06
Райымбека Матраимова перевели из частной клиники в колонию
19:00
Цифра дня. 25,2 миллиарда сомов недополучает бюджет из-за налоговых льгот
18:49
С наступлением тепла в Бишкеке возобновят гравийную отсыпку улиц
18:46
COVID-19. Локдауна не будет, экономика не переживет, заявляют в правительстве