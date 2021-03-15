16:26
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Теледебаты кандидатов в депутаты БГК под угрозой срыва

Бишкекская ТИК не может решить вопрос с ОТРК по поводу проведения теледебатов для участников местных выборов. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, до 22 марта ТИК должна провести жеребьевку по распределению эфирного времени для выступления кандидатов, но руководство ОТРК не предоставляет тарифную сетку.

«Дебаты могут оказаться под угрозой срыва. Непонятно, почему главный телеканал страны игнорирует наши запросы. Теледебаты впервые проводятся на местных выборах. Претенденты на мандаты в БГК дебатируют на канале ОТРК», — сказал Кайрат Маматов.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186461/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Бишкекская ТИК ответила на жалобу партии по жеребьевке
Местные выборы. Завершилось выдвижение кандидатов в айыльные кенеши
Местные выборы. Изменены схемы избирательных участков в Бишкеке и Оше
Местные выборы. Суд не удовлетворил иск правозащитника против ТИК Бишкека
Местные выборы. Для освещения кампании аккредитованы 179 СМИ
Местные выборы. Глава Бишкекской ТИК обвиняет правозащитника в необъективности
Местные выборы. Одной из партий в Оше отказали в регистрации
Местные выборы. ТИК Бишкека зарегистрировала 25 партий, ТИК Оша — 10
Местные выборы. Два кандидата получили письменное предупреждение
Местные выборы. Жеребьевка эфирного времени пройдет до 17 марта
Популярные новости
Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо
Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков&nbsp;&mdash; политическая ошибка моего отца Кадыр Атамбаев: Сооронбай Жээнбеков — политическая ошибка моего отца
За&nbsp;день до&nbsp;ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора За день до ликвидации ГСБЭП Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора
Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением Назначение референдума. Жанар Акаев заявляет: Депутаты голосовали под давлением
Бизнес
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
15 марта, понедельник
16:14
Садыр Жапаров предложил компании Japan DX инвестировать в Кыргызстан Садыр Жапаров предложил компании Japan DX инвестировать...
16:06
Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
16:00
Отказников мало, больше детей с особенностями. Будни Бишкекского дома малютки
15:58
Криминальному авторитету Чынгызу Жумагулову вынесли окончательный приговор
15:45
Успеть до выборов. Депутаты Маевского айыл окмоту продают местный «Тазалык»