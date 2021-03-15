Местные выборы. Теледебаты кандидатов в депутаты БГК под угрозой срыва

Бишкекская ТИК не может решить вопрос с ОТРК по поводу проведения теледебатов для участников местных выборов. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, до 22 марта ТИК должна провести жеребьевку по распределению эфирного времени для выступления кандидатов, но руководство ОТРК не предоставляет тарифную сетку.

«Дебаты могут оказаться под угрозой срыва. Непонятно, почему главный телеканал страны игнорирует наши запросы. Теледебаты впервые проводятся на местных выборах. Претенденты на мандаты в БГК дебатируют на канале ОТРК», — сказал Кайрат Маматов.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.