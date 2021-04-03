Местные выборы. ЦИК просит партии на дебатах не забывать о законе

На ОТРК начинаются дебаты между политическими партиями, зарегистрировавшими свои списки кандидатов на выборы депутатов городских кенешей.

ЦИК напоминает: при их проведении не следует забывать о нормах избирательного законодательства.

Не менее половины от общего числа объема выделяемого эфирного времени отводится претендентам на мандаты.

Вместе с тем участник дебатов не вправе:

распространять призывы голосовать против своих оппонентов;

описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат, список кандидатов политической партии будет избран;

распространять информацию, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;

распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.