Местные выборы. ЦИК просит партии на дебатах не забывать о законе

На ОТРК начинаются дебаты между политическими партиями, зарегистрировавшими свои списки кандидатов на выборы депутатов городских кенешей.
ЦИК напоминает: при их проведении не следует забывать о нормах избирательного законодательства.
Не менее половины от общего числа объема выделяемого эфирного времени отводится претендентам на мандаты.
Вместе с тем участник дебатов не вправе:
- распространять призывы голосовать против своих оппонентов;
- описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат, список кандидатов политической партии будет избран;
- распространять информацию, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;
- распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.
Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.