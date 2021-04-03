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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. ЦИК просит партии на дебатах не забывать о законе

На ОТРК начинаются дебаты между политическими партиями, зарегистрировавшими свои списки кандидатов на выборы депутатов городских кенешей.

ЦИК напоминает: при их проведении не следует забывать о нормах избирательного законодательства.

Не менее половины от общего числа объема выделяемого эфирного времени отводится претендентам на мандаты.

Вместе с тем участник дебатов не вправе:

  • распространять призывы голосовать против своих оппонентов;
  • описывать возможные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат, список кандидатов политической партии будет избран;
  • распространять информацию, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;
  • распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/188632/
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