Выборы-2021. ОТРК не дает эфирное время для дебатов только кандидатам в БГК

ОТРК не предоставит площадку для дебатов только кандидатам в Бишкекский городской кенеш. Об этом во время жеребьевки по распределению эфирного времени сообщил продюсер ОТРК Бахтияр Тукеев.

По его словам, по закону телерадиокомпания обязана предоставлять эфирное время для дебатов всем 56 партиям, которые баллотируются в городские и айыльные кенеши.

«На сегодняшний день на частные обращения мы даем время по 15 минут каждой партии. Выступать будут четыре партии в день с 29 марта по 6 апреля. Первая партия выступит в 21.45, остальные три — с 22.15 до 23.00. После этого будут транслироваться дебаты по референдуму. Мы направляли в ЦИК письмо, в котором указали, что не сможем проводить дебаты для кандидатов в Бишкекский горкенеш. С представителями Бишкекской ТИК мы ни разу по дебатам не встречались, никто ничего не планировал. Мы не можем проводить дебаты, поскольку у нас нет на это декораций, на них не выделялось финансирование. Во-вторых, по закону мы должны предоставить эфирное время всем партиям, мы не можем отдать время только кандидатам в БГК», — сказал Бахтияр Тукеев.

Замглавы ЦИК Абдыжапар Бекматов ответил, что ОТРК должна предоставить только время, а как его дальше распределять и в какой форме — будет разбираться Центризбирком.

«Вы не должны указывать нам форму. Предоставьте эфирное время, мы сами решим, что делать. Две недели мы с вами играем в кошки-мышки. Вы скажите, какая партия к вам обращалась за временем. Они не имеют права сами обращаться», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Выборы в Кыргызстане пройдут 11 апреля 2021 года в 420 айыльных кенешах и 28 городах.