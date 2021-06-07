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Общество
Сюжет: COVID-19

Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросу увековечения памяти медицинских работников, погибших в борьбе с пандемией COVID-19.

Она отметила, что это подчеркнет не только особую значимость благородной профессии, но и высокую ответственность государственных органов за их жизни.

«В непростое для страны время наши врачи продемонстрировали самоотверженность профессии и настоящий героизм, спасая жизни людей ценой собственной. Мы запомним их подвиг, но для того, чтобы будущее поколение знало, какой ценой удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, необходимо увековечить их память», — сказала она.

Член-корреспондент Национальной академии наук, доктор медицинских наук, профессор Рахатбек Оморов представил макет скульптуры, на которой изображен образ врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Мэрии города Бишкека поручено определить место установки памятника. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики в недельный срок внести в администрацию президента проект решения, регламентирующий деятельность комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196678/
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