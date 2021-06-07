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Общество

Избитая членами ОПГ в Казахстане кыргызстанка возвращена на родину

Избитая за долги членами организованной преступной группировки в Казахстане кыргызстанка возвращена на родину. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Шердор Абдыкапаров.

Отметим, в марте к адвокату за помощью обратилась уроженка Ошской области Р.А., 1982 года рождения, проживающая в городе Жетысае Туркестанской области.

По словам адвоката, кыргызстанка попала в трудную ситуацию в Казахстане. Женщина взяла в долг товар и машину и не смогла выплатить. «За это члены ОПГ отвезли ее в лес, избили очень сильно и оставили там. Думали, что она мертва. Выбили все зубы, остался только один. Отобрали машину», — рассказывал ранее адвокат.

Женщина также заявила о факте семейного насилия. «Она жалуется, что супруг каждый день избивает ее. Детей забрали родственники мужа», — сообщал Шердор Абдыкапаров.

Пострадавшая написала заявление в милицию, но его не рассматривали. Она просила вывезти ее в Кыргызстан.

Дети пострадавшей записали видеообращение к своим родственникам с просьбой помочь их маме.

«Общими силами мы смогли перевезти семью через границу. Роза Айтназарова возвращена в Кыргызстан со своими детьми, в целости и сохранности», — отметил Шердор Абдыкапаров.

Он добавил, что женщина вернула машину банку. С супругом сохранила брак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196634/
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