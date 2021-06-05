Мэрия Бишкека подарила планшеты и смартфоны тройняшкам и детям-сиротам

Первый заместитель главы Первомайского района Сатыбек Каныбеков и замглавы по социальным вопросам Аида Рысбаева в честь Международного дня защиты детей поздравили семью, где воспитывается тройня, и вручили им планшеты. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Полезные подарки получила семья Гатыжских — Полина, Арина и Максим, 2015 года рождения.

Фото мэрии Бишкека

Подарки также получили дети-сироты из малообеспеченных семей, состоящие на учете в управлении социального развития Первомайского района — Самира Эркиналиева, 2016 года рождения, и Валерий Шустов, 2008 года рождения. Им вручили смартфоны и планшеты.