Прошло заседание совета по сотрудничеству между Кыргызстаном и Евросоюзом

Состоялось 18-е заседание совета по сотрудничеству Кыргызстана с Европейским союзом в формате видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Кыргызскую делегацию возглавил министр иностранных дел Руслан Казакбаев, а европейскую — глава МИД Португалии Аугушто Сантуш Силва. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В том числе в контексте пандемии.

«Акцентировано внимание на предстоящих политических контактах на высоком и высшем уровнях, а также предстоящее подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве КР — ЕС. Особо подчеркнута важность вопроса организации и проведения первого экономического форума ЕС — ЦА в Бишкеке в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отдельно обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей, региональной безопасности, включая мирный процесс в Афганистане, борьбы с терроризмом, экстремизмом, торговлей наркотиками. Стороны обменялись мнениями по вопросам управления границами, по событиям на кыргызско-таджикской границе и об экологической ситуации на Кумторе.

На заседании также обсуждены вопросы верховенства права, демократических процессов, гражданской свободы, прав человека, реформирования государственного сектора Кыргызстана, экологии и охраны окружающей среды, проведения экономических реформ, реализации судебной реформы, выборов в Жогорку Кенеш КР, борьбы с коррупцией.

«Стороны выразили готовность и заинтересованность к дальнейшему наращиванию всего спектра двустороннего сотрудничества между КР и ЕС, в том числе в рамках многолетней индикативной программы и Региональной индикативной программы ЕС на 2021-2027 годы», — сообщили в МИДе.