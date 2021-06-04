Ситуация в Чон-Алайском районе стабильная. Идут переговоры

Ситуация в Чон-Алайском районе стабильная. Об этом 24.kg сообщил аким Темирболот Асаналиев.



«Обстановка стабильная. Правительственная делегация ведет переговоры. Население не эвакуировали, все здесь», — сказал аким.

По словам местных жителей, со стороны Кыргызстана на границе военной техники нет.

«Недалеко от нас есть погранзастава, но дополнительных сил и военной техники мы не увидели. Только те солдаты, которые и раньше здесь находились, охраняют границу», — говорят жители села Кара-Тейит.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.