Вернуться к прежним показателям занятости в мире удастся не ранее 2023 года

Глобальный рынок труда восстанавливается медленными темпами, и вернуться к допандемийным показателям занятости не удастся как минимум до 2023 года. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), сообщают «Новости ООН».

Эксперты предполагают, что в 2022 году число безработных в мире достигнет 205 миллионов. В 2019 году, до начала пандемии, их насчитывалось 187 миллионов. Глобальный уровень безработицы в следующем году составит 5,7 процента. В последний раз такой показатель был зарегистрирован в 2013 году, когда на рынке труда все еще ощущались последствия «Великой рецессии» или мирового экономического кризиса.

«Восстановление после COVID-19 — это не только вопрос здравоохранения. Серьезный ущерб был также нанесен экономике и обществу. Без целенаправленных усилий по созданию достойных рабочих мест, поддержке самых уязвимых членов общества и восстановлению экономических секторов, которые пострадали больше других, последствия пандемии будут ощущаться в течение долгих лет», — сказал генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

В Центральной и Западной Азии по причинам, связанным с пандемией, без работы в 2020 году остались 3,2 миллиона человек (при общем уровне безработицы 9,8 процента). Большинство из них (96 процентов), были вынуждены уволиться сами. При этом, как отмечают авторы доклада, во многих странах этого региона плохо развиты механизмы социальной защиты населения. Так, лишь 12 процентов людей, лишившихся работы, получают пособие по безработице. Для сравнения — в Восточной Европе этот показатель составляет 56,5 процента.

Авторы доклада подчеркивают, что без средств социальной защиты остались десятки миллионов людей, работающих в неформальном секторе, в первую очередь — мигрантов. И это негативно отразилось на экономике стран, граждане которых работают за рубежом.

Так, денежные переводы в Кыргызстан сократились за год на 8,7 процента. При этом в республике денежные переводы — это почти 30 процентов ВВП.

Эксперты МОТ прогнозируют рост занятости во второй половине 2021 года и в 2022-м, но при этом подчеркивают, что он будет зависеть от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации населения.