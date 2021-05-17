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Общество

Мисс Вселенной — 2021 стала представительница Мексики Андреа Меза

Представительница Мексики Андреа Меза стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter.

из интернета
Фото из интернета. Андреа Меза

Участницы рассказали о своих жизненных приоритетах, а также выступили в конкурсах бикини и национальных костюмов.

Отметим, конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил во Флориде с соблюдением санитарных норм безопасности из-за пандемии коронавируса. В пятерку лучших, кроме представительницы из Мексики, вошли участницы из Бразилии, Доминиканской Республики, Перу и Индии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194179/
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