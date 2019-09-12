Гибель «Миссис мира». Верховный суд вынес окончательный приговор обвиняемому

Верховный суд рассмотрел уголовное дело о гибели «Миссис мира» Сании Шакировой. Об этом сообщили в суде.

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Уточняется, что кассационную жалобу внес адвокат Рустам Абдурауфов. Он просил направить дело на новое рассмотрение.

Судебная коллегия оставила в силе решение Иссык-Кульского областного суда в силе. То есть обвиняемый Чингиз Кондурбаев приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, 3 июня 2018 года «Миссис мира» Сания Шакирова погибла в ДТП. В момент аварии 30-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Иссык-Кульский районный суд приговорил Чингиза Кондурбаева к десяти годам колонии-поселения и выплате морального ущерба в 2 миллиона сомов. Однако вторая инстанция снизила ему срок лишения свободы до пяти лет.