Ситуация на границе. Продолжается отвод сил в пункты постоянной дислокации

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По состоянию на 9.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно.

Координацию действий комиссии по реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних переговоров, со стороны Кыргызстана осуществляет первый зампредседателя — директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев. Пограничные подразделения КР несут службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.