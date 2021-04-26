Третья волна COVID-19. 14 школ Бишкека переведены на обучение онлайн

На дистанционное обучение перевели 14 школ Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, за последние сутки число зарегистрированных случаев коронавируса составило 138 случаев.

На сегодня закрыты школы № 24, 70, 67, 35, 12, 11, 65, 26, 63, 17, 64, 88, 62, 61.

На карантин закрыты также два детсада — № 12 и № 112.

Кроме того, в 24 школах, где ранее зарегистрированы случаи COVID-19, на онлайн перешли 18 классов.

«Полный переход на удаленное обучение зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН. Убедительно просим каждого из вас соблюдать санитарные нормы: носите маски, усильте личную гигиену, систематически обрабатывайте руки антисептиком, а самое главное — ограничьте посещение общественных мест, соблюдайте дистанцию», — призывают в мэрии.