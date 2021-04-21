Кыргызстан поднялся на три строчки в ежегодном всемирном индексе свободы прессы, заняв 79-е место. Об этом сообщает международная организация «Репортеры без границ».

Как отмечают авторы, плюрализм кыргызских СМИ является исключительным в Центральной Азии, но поляризация кыргызского общества отражается как в самих СМИ, так и в среде журналистов.

«Это проявилось в нападениях на репортеров как со стороны милиции, так и демонстрантов во время беспорядков после выборов в октябре 2020 года. Журналистские расследования все еще затруднены доступом к информации и подвергаются многочисленным преследованиям, включая физическое насилие, кибератаки и допросы», — отмечает организация.

Разоблачение коррупции, например предполагаемой контрабандной деятельности и отмывания миллионов долларов семьей Матраимовых, все еще может быть очень опасным для независимых журналистов и средств массовой информации.

«Журналистам будет по-прежнему не хватать безопасности до тех пор, пока посредством законодательных реформ максимальный размер компенсации за ущерб не будет ограничен, особая защита президента не будет отменена и независимость судебной системы не будет обеспечена», — говорится в документе.

Как отмечает организация, неудачная попытка ввести драконовский закон под предлогом борьбы с дезинформацией в разгар кризиса COVID-19 послужила еще одним предостережением.

Экстрадиция узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева обратно в Узбекистан в августе 2020 года, несмотря на угрозу применения пыток и тюремного заключения, также вызвала опасения. Репортеры без границ

В целом, как отмечает организация, пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на ситуацию со свободой прессы.

«Еще никогда с момента начала применения актуальной методики в 2013 году число стран, где ситуацию со свободой прессы можно было оценить как хорошую, не было таким малым. В 2020-м их количество сократилось с 13 до 12», — подчеркивают эксперты организации.

По их данным, в 73 государствах из 180 независимая журналистика полностью или частично блокировалась, еще в 59 странах работа СМИ была затруднительной.

При этом в документе отмечается, что за год в ЕС удвоилось количество актов насилия в отношении сотрудников СМИ. Эксперты констатировали рост числа нападений на журналистов или их незаконных задержаний во Франции, Германии, Италии, Польше, Греции, Сербии.

Пятый год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия. Финляндия, Швеция и Дания заняли второе, третье и четвертое места соответственно.

Россия оказалась на 150-м месте, Беларусь — на 158-м, Узбекистан — на 157-м, Таджикистан — на 162-м, Казахстан — на 155-м, Туркменистан — на 178-м.