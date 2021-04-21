Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту

Юристы обратились к президенту Садыру Жапарову с жалобой на судей, нарушающих законы. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, яркий пример нарушений — два инцидента с обвиняемым Рыскелди Акматовым и учредителем ОсОО «Акнет» Кубаном Ажимудиновым. Им санкцию избрал следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердымурадов.

Адвокат отмечает, что он своим решением отправил этих подозреваемых под стражу, хотя они тяжело больны и им противопоказано находиться в камере. Таким образом, судья нарушил не только внутреннее законодательство, но и международные пакты и Конвенции по правам человека.

«Президент в своем выступлении 5 марта заявил, что он сам будет защищать судей и гарантирует их независимость, если они проявят волю и не будут исполнять заказы, а руководствоваться исключительно законом. Но судьи не обратили, похоже, на слова президента никакого внимания. По-прежнему нарушают законы», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Его поддержал другой участник пресс-конференции Мырсалы Осмонкулов. Он отметил, что следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердымурадов грубо и системно нарушает УПК. Его нужно призвать к ответственности. Адвокаты обратились в Генпрокуратуру.

Помимо Бердымурадова, у юристов претензии к судьям Бекенову, Таджибаеву и Касымалиеву.