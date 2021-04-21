12:31
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество

Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту

Фото 24.kg. Юристы обратились к президенту Садыру Жапарову

Юристы обратились к президенту Садыру Жапарову с жалобой на судей, нарушающих законы. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, яркий пример нарушений — два инцидента с обвиняемым Рыскелди Акматовым и учредителем ОсОО «Акнет» Кубаном Ажимудиновым. Им санкцию избрал следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердымурадов.

Адвокат отмечает, что он своим решением отправил этих подозреваемых под стражу, хотя они тяжело больны и им противопоказано находиться в камере. Таким образом, судья нарушил не только внутреннее законодательство, но и международные пакты и Конвенции по правам человека.

«Президент в своем выступлении 5 марта заявил, что он сам будет защищать судей и гарантирует их независимость, если они проявят волю и не будут исполнять заказы, а руководствоваться исключительно законом. Но судьи не обратили, похоже, на слова президента никакого внимания. По-прежнему нарушают законы», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Его поддержал другой участник пресс-конференции Мырсалы Осмонкулов. Он отметил, что следственный судья Первомайского райсуда Бишкека Чингиз Бердымурадов грубо и системно нарушает УПК. Его нужно призвать к ответственности. Адвокаты обратились в Генпрокуратуру.

Помимо Бердымурадова, у юристов претензии к судьям Бекенову, Таджибаеву и Касымалиеву. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190955/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов
Назначен ряд судей местных судов
Правозащитники обеспокоены давлением на независимость судебной системы
Понятие «сделка со следствием» хотят исключить из Уголовного кодекса Кыргызстана
Приговор за деньги и по указке. Депутат рассказал о коррупционных фактах в судах
Депутат парламента предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре
Июньские события 2010 года: членов временного правительства могут привлечь
О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении
Незаконное обогащение. Судья Мира Джеенбекова объяснила происхождение имущества
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Бизнес
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
21 апреля, среда
12:20
Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились...
12:09
Осторожно, мошенники! Таможенная служба и Минобразования не раздают компьютеры
12:08
Вымогали $8 тысяч. Задержаны оперуполномоченные милиции и их подельник
12:04
Подозреваемых в нескольких автоугонах в Бишкеке задержали и водворили в ИВС
11:57
Депутат возмутился отсутствием министра образования на заседании парламента