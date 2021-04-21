Нацстатком в 2021 году все же проведет перепись населения

Решено провести перепись населения и жилищного фонда в 2021 году. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечается, что при этом будут учитываться эпидемиологическая ситуация в стране и соблюдаться меры безопасности как переписчика, так и респондента.

«Перепись населения — это масштабное мероприятие, проводимое в Кыргызстане наряду со многими странами мира один раз в 10 лет путем опроса населения. Перепись населения является важным источником получения данных о социальном и экономическом положении населения. При этом такие сведения, как уровень образования населения, брачно-семейная структура и этнолингвистический состав страны, могут быть получены только по результатам всеобщей переписи населения», — подчеркнули в Нацстаткоме.

Отметим, что перепись должна была пройти весной прошлого года. Но из-за вспышки коронавируса в стране ее пришлось отменить.