Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 281 нарушение

Наблюдатели ОФ «Общее дело» за весь избирательный процесс по подготовке и проведению выборов в местные кенеши выявили 281 нарушение. Об этом сообщили в фонде.

Отмечается, что в различные структуры организация подала 165 жалоб. Из ник 139 — в ТИКи, 25 — в координационную группу оперативного реагирования ЦИК, 1 — в органы внутренних дел. По остальным сигналам информация направлена в участковые избирательные комиссии.

«По итогам рассмотрения жалоб общественного фонда на шести УИК отменены итоги голосования вне помещения, на одном участке всем членам УИК вынесены дисциплинарные взыскания, 10 председателям УИК — также дисциплинарные взыскания, 7 политическим партиям вынесены предупреждения, 5 жалоб переданы на рассмотрение правоохранительным органам», — отметили в организации.

Финальные данные по нарушениям и решения «Общее дело» предоставит после получения ответов от соответствующих структур.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.