18:58
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Общество
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 281 нарушение

Наблюдатели ОФ «Общее дело» за весь избирательный процесс по подготовке и проведению выборов в местные кенеши выявили 281 нарушение. Об этом сообщили в фонде.

Отмечается, что в различные структуры организация подала 165 жалоб. Из ник 139 — в ТИКи, 25 — в координационную группу оперативного реагирования ЦИК, 1 — в органы внутренних дел. По остальным сигналам информация направлена в участковые избирательные комиссии.

«По итогам рассмотрения жалоб общественного фонда на шести УИК отменены итоги голосования вне помещения, на одном участке всем членам УИК вынесены дисциплинарные взыскания, 10 председателям УИК — также дисциплинарные взыскания, 7 политическим партиям вынесены предупреждения, 5 жалоб переданы на рассмотрение правоохранительным органам», — отметили в организации.

Финальные данные по нарушениям и решения «Общее дело» предоставит после получения ответов от соответствующих структур.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190276/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше выступают в защиту женщин-кандидатов на местных выборах
Итоги выборов. Одного из участников акции протеста оштрафовали
Милиционеры убрали палатку митингующих членов партий, не попавших в БГК
Итоги выборов. Члены проигравших партий объявили голодовку
Протоколы об итогах голосования публикуются на сайте ЦИК после проверки
Выборы в БГК. «Ынтымак» еще не определилась, кто будет депутатом
Местные выборы. По стране семипроцентный порог преодолели 146 партий
В штабе «Ак Баты» рассказали, кто пройдет в Бишкекский городской кенеш
В НДПК рассказали, кто станет депутатом Бишкекского горкенеша от партии
У нас мягкий рейтинг. «Ата Журт Кыргызстан» о том, кто станет депутатом БГК
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
18:45
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опро...
18:34
Если кашляешь — к врачу. Что еще советует Садыр Жапаров кыргызстанцам
18:30
16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Артем Новиков обсудил с Луиз Чемберлен готовность к третьей волне COVID-19
18:19
Шубинка и БХУ ушли на карантин. Сотрудники заболели коронавирусом