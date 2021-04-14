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Общество
Сюжет: COVID-19

Борьба с пандемией: в ООН предложили действовать по шести направлениям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил программу действий в борьбе с пандемией и ее последствиями. Об этом сообщают «Новости ООН».

Свое выступление на форуме по финансированию развития в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) он начал с трагических цифр, свидетельствующих о масштабных последствиях пандемии:

3 миллиона умерших, 255 миллионов потерянных рабочих мест, 120 миллионов людей, оказавшихся за чертой бедности, тяжелейшая за последние 90 лет рецессия, 170 миллионов детей, лишенных возможности учиться, рост неравенства между странами и внутри них.

«А ведь кризис далек от своего завершения. Скорость распространения инфекции только нарастает. Если мы хотим остановить эту опасную тенденцию и избежать долгосрочной рецессии, необходимо проявить единство и солидарность. Пока можно сказать, что мы провалили экзамен», — заявил он.

В представленной программе Антониу Гутерриша шесть пунктов: 

всеобщая вакцинация, льготное финансирование для стран, нуждающихся в поддержке, справедливое распределение средств, преодоление долгового кризиса, инвестиции в человеческий капитал и устойчивое и инклюзивное развитие при восстановлении после пандемии.

По словам главы ООН, 75 процентов всех прививок сделаны в десяти странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. Нежелание проявить солидарность приводит к тому, что в одних странах выделяют триллионные пакеты помощи, а другие государства в это же время погружаются в долговую яму.

Антониу Гутерриш отметил, что некоторым правительствам приходится выбирать, куда тратить средства — на обслуживание долга или обеспечение населения самым необходимым. «А выбор должен быть лишь один: надо принять меры, чтобы избежать глобального долгового кризиса», — подчеркнул Гутерриш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189970/
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