Запретила ставить батут в парке. На Каличу Умуралиеву пожаловались в прокуратуру

На главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву написали жалобу в прокуратуру за запрет установить батут в парке. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, заявительница еще в прошлом году обращалась за разрешением установить батут в парке имени Тулебердиева. «Но я ей отказала, сказав, что она может торговать мороженым или чем-то другим. Тогда она ушла. В этом году снова объявилась. Когда опять получила отказ, написала в БГК, мэрию. Там ей тоже отказали. Тогда она обратилась в прокуратуру», — отметила она.

Калича Умуралиева отметила, что батуты очень опасны для детей. «Были даже смертельные случаи», — сказала она.

Глава городских парков обозначила еще одну проблему — на местах, где устанавливают батуты, потом даже трава не растет.