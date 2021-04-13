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Общество

Запретила ставить батут в парке. На Каличу Умуралиеву пожаловались в прокуратуру

На главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву написали жалобу в прокуратуру за запрет установить батут в парке. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, заявительница еще в прошлом году обращалась за разрешением установить батут в парке имени Тулебердиева. «Но я ей отказала, сказав, что она может торговать мороженым или чем-то другим. Тогда она ушла. В этом году снова объявилась. Когда опять получила отказ, написала в БГК, мэрию. Там ей тоже отказали. Тогда она обратилась в прокуратуру», — отметила она.

Калича Умуралиева отметила, что батуты очень опасны для детей. «Были даже смертельные случаи», — сказала она.

Глава городских парков обозначила еще одну проблему — на местах, где устанавливают батуты, потом даже трава не растет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189924/
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