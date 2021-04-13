У жителя Аксы нашли целый арсенал. Подозревают в торговле оружием

В Кербене Джалал-Абадской области оперативники МРУ остановили автомашину «Мицубиси», за рулем которой находился житель Аксыйского района Д. Р., 1971 года рождения, подозреваемый в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее оперативники получили информацию о намерении неизвестных лиц продать огнестрельное оружие и боеприпасы. По их данным, мужчина хотел наладить канал сбыта боевого огнестрельного оружия и ищет покупателей.

Фото пресс-службы МВД

В рамках досудебного производства проведен обыск в доме второго подозреваемого — жителя Аксыйского района Д. Э., 1951 года рождения. Во время обыска обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: карабин СКС, две мелкокалиберные винтовки ТОЗ-8, две единицы гладкоствольного оружия 16-го и 12-го калибра, а также пневматическое оружие и различные детали боевого оружия. Кроме этого, изъяты боеприпасы — 30 патронов калибра 7,62 миллиметра, 50 патронов калибра 5,45 миллиметра, 37 патронов от мелкокалиберной винтовки, более 40 патронов 16-го и 12-го калибра, более 140 гильз и порох. Разрешительные документы имелись только на одно оружие.

Всего изъято семь единиц огнестрельного оружия и различные детали, более 160 патронов различного калибра, свыше 140 гильз и порох. Назначены соответствующие экспертизы. Ведутся следственные мероприятия.

В доме также обнаружены две шкуры рыси, занесенной в Красную книгу, на которых охота запрещена.