Сегодня День космонавтики. «Яндекс» назвал популярные запросы о Юрии Гагарине

Запрос «как умер Гагарин» вошел в тройку наиболее популярных среди пользователей «Яндекса» (набрал 64 балла по специальной шкале). Популярнее этого только — «В каком году Гагарин полетел в космос» (100 баллов).

Как передает РБК, запросы о других темах, связанных с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, оказались гораздо менее интересными для российских пользователей. Так, замыкает тройку лидеров вопрос «Сколько длился полет Гагарина» (20 баллов).

Помимо этого, россияне очень часто ищут фото семьи Гагарина (100 баллов), его самого в скафандре (44 балла) и на космической орбите (29 баллов).

12 апреля 1961 года ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли — Юрием Гагариным на борту.