Фестиваль «Дорога к звездам начинается в Бишкеке» проходит в столице Кыргызстана

Фестиваль «Дорога к звездам начинается в Бишкеке», посвященный космонавтике, проходит в столице Кыргызстана. Об этом говорится в сообщении представительства Россотрудничества в КР.

«С 11 по 22 апреля в столице Кыргызстана пройдет фестиваль «Дорога к звездам начинается в Бишкеке», посвященный Дню космонавтики», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия запланирована лекция кандидата исторических наук Леонида Сумарокова. «На этой же встрече о восприятии космоса великим мыслителем и художником Николаем Рерихом расскажут сотрудники музея Рериха в Бишкеке», — отметили организаторы.

Помимо этого, состоится показ документального фильма «Как я стал космонавтом» о том, как простой офисный работник исполнил свою мечту и полетел в космос.

11 апреля в бишкекском кинотеатре «Манас» в рамках фестиваля российского кино прошел бесплатный показ первого фильма, снятого в космосе, «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Сегодня, 12 апреля, он будет показан в Оше.

Сегодня состоится возложение цветов к бюсту Юрия Гагарина у средней школы № 25 Бишкека. Движение «Волонтеры Победы» проведет акцию «Улица героев». Волонтеры напомнят горожанам о первом космонавте и значении Дня космонавтики. Отдельные учебные заведения присоединятся к акции «Звездный диктант», подчеркнули в представительстве.

19-22 апреля в рамках фестиваля ожидается прибытие в столицу КР летчика-космонавта РФ, Героя России, первого бишкекчанина, побывавшего в космосе, Сергея Корсакова.