Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум

В Бишкеке растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе в среднем в день выявляли более 150 заболевших. Увеличивается и число людей, находящихся с COVID-19 в стационарах. Большинство случаев пока регистрируют в Бишкеке. В связи с этим закрыли детские площадки в торговых центрах и ввели ограничения на проведение свадеб и тоев. Вводят ограничение и в других регионах страны.
При этом вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане проходит еле-еле. В стране всего 150 тысяч китайской вакцины. Первыми в списке на них врачи, учителя, милиционеры и силовики.
Как заявили в Международном валютном фонде, более медленное, чем ожидалось, проведение вакцинации населения или появление новых штаммов вируса COVID-19 могут задержать восстановление экономики до 2022 года.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Местные выборы: кто есть кто и запрещенные приемы
11 апреля жителям столицы предстоит выбрать новый созыв Бишкекского городского кенеша. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысячу 820 человек, которые изъявили желание бороться за вакантные мандаты. Дата-отдел 24.kg изучил списки партий, чтобы получить портрет типичного кандидата в депутаты столичного кенеша.
Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Конкуренция за мандаты в Бишкеке, где баллотируются 25 партий, проходит особенно активно. Борьба за голоса избирателей ведется по всем фронтам, а некоторые участники не гнушаются использовать запрещенные приемы. Подробнее о ситуации в материале «Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили».
Ситуация вокруг Основного закона
Кыргызстану предстоит десятый по счету конституционный референдум по принятию проекта новой редакции главного документа страны. Он назначен на 11 апреля, в один день с местными выборами. 24.kg напоминает, сколько раз и какие поправки вносились в Конституцию, по чьей инициативе и кому это было выгодно. Подробнее — «Не опять, а снова. Каждая новая власть страны переписывает Конституцию».
Как милиция проигрывает преступности
В Бишкеке участились кражи и грабежи в жилых домах и квартирах. Активизировались и карманники. Сводки каждый день пестрят сообщениями об украденных кошельках и сотовых телефонах в общественном транспорте. На граждан нападают даже в людных местах и центре столицы. Домушники уже действуют в открытую: грабежи совершают ночью, когда хозяева находятся дома. При этом горожане часто жалуются на бездействие милиции. Подробнее о тревожной ситуации в материале «Рост преступности в Бишкеке. Почему милиция бездействует?»
Онкология наконец-то получила линейные ускорители
В Национальном центре онкологии и гематологии установили долгожданные линейные ускорители. Но пациентам еще придется немного подождать, пока их настроят, обучат медиков работать. В центре надеются, что уже в мае начнут лечить больных с их помощью. Их закупили после того, как в 2017 году компания Centerra Gold выделила $10 миллионов. Подробнее в репортаже 24.kg.
Эпидемия туберкулеза в армии
Число больных туберкулезом военнослужащих Сил воздушной обороны увеличивается с каждым днем. За три месяца в Наццентр фтизиатрии и Бишкекскую противотуберкулезную больницу поступили 24 пациента. Сейчас они проходят курс лечения. Военная прокуратура возбудила дело, но ответственности пока никто не понес. 24.kg разбиралось, как один больной солдат заразил сослуживцев и смогут ли заболевшие молодые люди продолжить военную карьеру.
Как Эрадж Каниев обрел второй дом в Кыргызстане
Эрадж Каниев с 2018 года возглавляет Ошский зональный офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). До этого работал программным директором Mercy Corps в Украине. А вырос он в Горно-Бадахшанском автономном округе Таджикистана. О впечатлениях от Кыргызстана он поделился в интервью 24.kg.
Денежные переводы. Как не стать жертвой мошенников
Пандемия коронавируса повысила спрос на дистанционные услуги, в том числе и финансовые. Но вместе с удобствами, которые банки организуют клиентам, она принесла и рост мошеннических операций. Чтобы получить ваши деньги, используются самые изощренные способы и методы. Эксперты Национального банка рассказали 24.kg, как кыргызстанцев пытаются обмануть с помощью систем денежных переводов.
Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей
Весна добралась до Кыргызстана, но еще не полностью освоилась. Поэтому сегодня вернемся с нашими авторами и в зиму и порадуемся первым действительно теплым дням. Подробнее — «Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака».
Пять советов для здорового сна
Эксперты говорят: сон более важен для здоровья, чем диета или физические упражнения. Бессонница же приводит к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. Психотерапевт Жанна Караева рассказала 24.kg, как улучшить сон.