Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум

В Бишкеке растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе в среднем в день выявляли более 150 заболевших. Увеличивается и число людей, находящихся с COVID-19 в стационарах. Большинство случаев пока регистрируют в Бишкеке. В связи с этим закрыли детские площадки в торговых центрах и ввели ограничения на проведение свадеб и тоев. Вводят ограничение и в других регионах страны.

При этом вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане проходит еле-еле. В стране всего 150 тысяч китайской вакцины. Первыми в списке на них врачи, учителя, милиционеры и силовики.

Как заявили в Международном валютном фонде, более медленное, чем ожидалось, проведение вакцинации населения или появление новых штаммов вируса COVID-19 могут задержать восстановление экономики до 2022 года.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Местные выборы: кто есть кто и запрещенные приемы

Фото 24.kg. Выборы в местные кенеши вышли на финишную прямую

11 апреля жителям столицы предстоит выбрать новый созыв Бишкекского городского кенеша. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысячу 820 человек, которые изъявили желание бороться за вакантные мандаты. Дата-отдел 24.kg изучил списки партий, чтобы получить портрет типичного кандидата в депутаты столичного кенеша.

Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Конкуренция за мандаты в Бишкеке, где баллотируются 25 партий, проходит особенно активно. Борьба за голоса избирателей ведется по всем фронтам, а некоторые участники не гнушаются использовать запрещенные приемы. Подробнее о ситуации в материале «Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили».

Ситуация вокруг Основного закона

Фото из интернета. До референдума по очередной Конституции осталась неделя

Кыргызстану предстоит десятый по счету конституционный референдум по принятию проекта новой редакции главного документа страны. Он назначен на 11 апреля, в один день с местными выборами. 24.kg напоминает, сколько раз и какие поправки вносились в Конституцию, по чьей инициативе и кому это было выгодно. Подробнее — «Не опять, а снова. Каждая новая власть страны переписывает Конституцию».

Как милиция проигрывает преступности

В Бишкеке участились кражи и грабежи в жилых домах и квартирах. Активизировались и карманники. Сводки каждый день пестрят сообщениями об украденных кошельках и сотовых телефонах в общественном транспорте. На граждан нападают даже в людных местах и центре столицы. Домушники уже действуют в открытую: грабежи совершают ночью, когда хозяева находятся дома. При этом горожане часто жалуются на бездействие милиции. Подробнее о тревожной ситуации в материале «Рост преступности в Бишкеке. Почему милиция бездействует?»

Онкология наконец-то получила линейные ускорители

В Национальном центре онкологии и гематологии установили долгожданные линейные ускорители. Но пациентам еще придется немного подождать, пока их настроят, обучат медиков работать. В центре надеются, что уже в мае начнут лечить больных с их помощью. Их закупили после того, как в 2017 году компания Centerra Gold выделила $10 миллионов. Подробнее в репортаже 24.kg.

Эпидемия туберкулеза в армии

Число больных туберкулезом военнослужащих Сил воздушной обороны увеличивается с каждым днем. За три месяца в Наццентр фтизиатрии и Бишкекскую противотуберкулезную больницу поступили 24 пациента. Сейчас они проходят курс лечения. Военная прокуратура возбудила дело, но ответственности пока никто не понес. 24.kg разбиралось, как один больной солдат заразил сослуживцев и смогут ли заболевшие молодые люди продолжить военную карьеру.

Как Эрадж Каниев обрел второй дом в Кыргызстане

Фото из личного архива. Арсланбоб — одно из любимых мест Эраджа Каниева в Кыргызстане

Эрадж Каниев с 2018 года возглавляет Ошский зональный офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). До этого работал программным директором Mercy Corps в Украине. А вырос он в Горно-Бадахшанском автономном округе Таджикистана. О впечатлениях от Кыргызстана он поделился в интервью 24.kg.

Денежные переводы. Как не стать жертвой мошенников

Пандемия коронавируса повысила спрос на дистанционные услуги, в том числе и финансовые. Но вместе с удобствами, которые банки организуют клиентам, она принесла и рост мошеннических операций. Чтобы получить ваши деньги, используются самые изощренные способы и методы. Эксперты Национального банка рассказали 24.kg, как кыргызстанцев пытаются обмануть с помощью систем денежных переводов.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Орынбека Асилбаева. Окрестности Бишкека

Весна добралась до Кыргызстана, но еще не полностью освоилась. Поэтому сегодня вернемся с нашими авторами и в зиму и порадуемся первым действительно теплым дням. Подробнее — «Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака».

Пять советов для здорового сна

Эксперты говорят: сон более важен для здоровья, чем диета или физические упражнения. Бессонница же приводит к набору веса, проблемам с сердцем и даже к депрессии. Психотерапевт Жанна Караева рассказала 24.kg, как улучшить сон.