Колледжи страны планируют финансировать по новому порядку

Министерство образования и науки планирует внедрить нормативное финансирование в государственных организациях среднего профессионального образования. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, с марта 2020 года по январь 2021-го в восьми колледжах страны прошла пилотная апробация модели нормативного финансирования — бюджет учебных заведений был определен на основе типовых нормативов финансирования на одного студента в год и численности студентов. В ведомстве озвучили итоги мониторинга. По его данным, расходы пилотных колледжей выросли по сравнению с бюджетом, рассчитанным в прежних условиях. «В 2020 году возросли расходы по заработной плате. Впервые были выделены средства на учебные и расходные материалы, на повышение квалификации преподавателей, на текущий ремонт. В то же время в связи с оптимизацией структуры и эффективным использованием площадей уменьшились расходы на коммунальные услуги», — отметили в ведомстве.

В документе отмечается, что в пилотных колледжах введена новая система оплаты труда, ориентированная на результат и качество работы сотрудников колледжей.

В результате только за счет внутренних резервов и оптимизации расходов зарплата возросла в среднем на 12,7 процента.

«Расширение финансовой самостоятельности пилотных колледжей позволило повысить эффективность сетевой и организационной структуры учебных заведений при сохранении бюджета. В ходе проведенной оптимизации сокращено 23 штатные единицы, а отдельные колледжи, в которых возрос бюджет, в связи с ростом контингента студентов ввели дополнительные должности», — отметили в министерстве.

Ведомство предлагает внедрить подобный принцип финансирования и в других подведомственных колледжах, финансируемых через МОиН.

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«Для реализации этого механизма разработан порядок формирования и исполнения расходов государственных образовательных организаций среднего профессионального образования, который предусматривает выделение средств государственным колледжам, переведенным на нормативное финансирование, единой статьей, без распределения по экономической классификации. Руководитель спуза сам определяет направления использования средств и формирует план распределения по статьям экономической классификации в соответствии с поставленными целями и задачами данного колледжа. Такой механизм, с одной стороны, позволяет формировать бюджет на нормативной основе, с другой, расширяет права руководителя, а также не входит в противоречие с принципами казначейского исполнения бюджета», — добавили в ведомстве.