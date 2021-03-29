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Общество

Жителям приграничных с Узбекистаном сел объяснят, как пройдет обмен территориями

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев совместно со специальным представителем правительства по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым проведут информационно-разъяснительные мероприятия по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновники посетят приграничные территории Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей, где проведут встречи с населением и детально разъяснят итоги подписанного протокола.

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Согласно плану, 30 марта в 11.00 в административном здании Бирликского айыльного аймака состоится встреча с местным населением Кадамджайского района Баткенской области по участку Чечме.

В этот же день в 17.00 в акимиате Узгенского района состоится встреча по Кемпирабадскому водохранилищу с населением Узгенского и Кара-Суйского районов Ошской области, а также Сузакского района Джалал-Абадской области.

31 марта в 14.00 в административном здании Ала-Букинского района состоится встреча с местным населением Ала-Букинского и Аксыйского районов Джалал-Абадской области по участкам.

Напомним, что 25 марта в ходе заседания правительственных делегаций двух республик был подписан итоговый протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам кыргызско-узбекской государственной границы прошли согласование по принципу обмена территориями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187981/
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