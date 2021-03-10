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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Таалайбек Омуралиев: Квартиры в новых домах получило руководство Вооруженных сил

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу министра обороны Таалайбека Омуралиева.

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Отметим, что по делу обвиняемыми проходят экс-первый замсекретаря Совета обороны (на тот момент замминистра обороны) Жаныбек Капаров, а также другие офицеры, состоявшие в комиссии по распределению жилья военнослужащим.

Ранее гособвинение просило вынести обвинительный приговор в отношении министра обороны и других обвиняемых.

В прениях сторон Таалайбек Омуралиев отметил, что никакого ущерба государству никто из обвиняемых не нанес. Все, кто получил квартиры в микрорайоне «Джал», теперь руководят Вооруженными силами страны.

«Здесь нашей вины нет. Такое жилье, удобное и достойное, впервые выдавалось военнослужащим. Нуждающихся было около 700 человек, а жилья — всего 100 квартир. Комиссия работала больше года, жилье было распределено безупречно, и я с удовольствием подписал приказ. Если бы жилье было распределено незаконно, я бы знал и отменил решение. Из-за недопониманий семь домов построено в Таджикистане китайской стороной. Морально-психологическая обстановка в Вооруженных силах хрупкая, в зале сидят ответственные лица, работавшие начальниками управлений, которые были награждены госнаградами. Полковник Дуйшекеев имеет два ордена красной звезды. От несправедливых решений смысл теряют эти ордена и медали», — сказал Таалайбек Омуралиев.

Министр обороны добавил, что жилье также было распределено в качестве поощрения тем, кто служил в регионах.

«В частности, один офицер служил в Баткенском гарнизоне. Никто не может дать гарантии, что на этот гарнизон не нападут, что этот человек не пойдет завтра в бой. Чтобы поддержать офицеров, всем командирам, которые занимали ответственные должности, было выделено жилье. Сейчас те, кто получил жилье, являются руководителями Вооруженных сил. Тот же самый Эрлис Тердикбаев сейчас возглавляет ГКДО, Алмазбек Карасартов командует Сухопутными войсками. Я прошу признать нас невиновными и оставить в силе решение первой инстанции», — сказал Таалайбек Омуралиев.

Жаныбек Капаров в прениях сторон отметил, что выполнял все поставленные задачи в рамках закона.

Другие военнослужащие также просили суд принять справедливое решение.

Напомним, экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева обвиняют в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов. Верховный суд направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Первомайский районный суд оправдал всех обвиняемых за отсутствием состава преступления.

Всего по делу проходят 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186013/
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