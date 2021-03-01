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Общество

Минобразования откроет в регионах 500 детсадов краткосрочного пребывания

Министерство образования и науки планирует открыть в регионах страны 500 краткосрочных детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, сейчас проводятся онлайн-встречи с главами государственных районных администраций и айыл окмоту, руководителями городских, районных отделов образования.

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В таких детских садах дети будут находиться только три часа. Их будут обучать, развивать и воспитывать. Сон и питание детей не предусмотрены. «Дошкольные организации такого формата не требуют больших затрат и с экономической точки зрения являются оптимальными», — отметили в ведомстве.

Детские сады откроют в отдаленных и горных регионах, где охват дошкольным образованием низкий, также в приграничных селах и там, где сосредоточены представители этнических меньшинств. Сейчас ведомство продолжает принимать заявки от местных властей.

В ведомстве отметили, что работа проводится в рамках проекта «Образование для будущего», финансируемого Всемирным банком.

«Цель проекта — подготовка детей к школе, повышение эффективности дошкольных и школьных учителей», — отметили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184974/
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