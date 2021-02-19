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Общество

В Кыргызстане запустили видеокурсы по созданию каналов на YouTube

В Кыргызстане запустили видеокурсы по созданию, развитию и монетизации на YouTube. Об этом сообщили в ПРООН.

Главная цель инициативы — популяризация создания ответственного контента и поддержка бизнеса, основанного на YouTube. Курс «Как стать влиятельным блогером. Все о площадке YouTube» проводится на платформе Google Class и доступен для всех желающих.

Программа обучения состоит из трех этапов в зависимости от знаний участников: начинающий, продолжающий и продвинутые уровни. Ожидается, что по завершении курса участники смогут создавать качественный контент, который поможет раскрутить YouTube-канал, научатся создавать эффективный контент-план и овладеют навыками продвижения при помощи стратегий и инструментов, таких как
YouTube Analytics и Google Ads.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183982/
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