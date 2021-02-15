Мэрия Бишкека еще не просила Минздрав забронировать больницу для школьников

Предложение о бронировании одной больницы для приема детей с COVID-19 министру здравоохранения не поступало. Об этом Алымкадыр Бейшеналиев сообщил 24.kg.

Ранее вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева в контексте открытия школ заявила о том, что муниципалитет попросит у Минздрава предусмотреть дополнительное здание больницы № 1 на случай заболеваемости среди несовершеннолетних.

«Мы подумаем над этим. Для начала необходимо встретиться с руководством мэрии, больницы № 1, детскими стационарами, уточнить, нуждаются ли они в этом. Я знаю, что сейчас места есть. На случай подъема заболеваемости синдромом Кавасаки, а также третьей волны коронавируса у нас есть план развертывания дополнительных мест. Все под контролем», — заверил Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что в соцсетях распространяют информацию о смерти пяти детей от Кавасаки-подобного синдрома. Глава Минздрава опроверг эти слухи.