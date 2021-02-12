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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ пожаловались на нехватку денег для борьбы с COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о трех угрозах, с которыми организация столкнулась в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в бюджете международной коалиции, созданной под эгидой ВОЗ для борьбы с пандемией, не хватает $27 миллиардов, которые могли быть потрачены на разработку средств, необходимых для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

«Чем дольше мы не можем преодолеть этот разрыв в финансировании, тем сложнее понять, почему это происходит, речь ведь идет о ничтожной доле от тех триллионов долларов, которые страны «большой двадцатки» тратят на меры по стимулированию экономики», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Вторая угроза — двусторонние контракты между странами и производителями вакцин. Тедрос Гебрейесус призвал правительства работать через COVAX — механизм по закупке и справедливому распределению вакцин — и не пытаться вступать в конкуренцию с этим международным альянсом.

Третья проблема, которая требует немедленного решения, связана с наращиванием объемов производства вакцин. По словам главы ВОЗ, необходимо добиваться роста за счет «инновационного сотрудничества» между различными секторами, включая лицензирование и передачу технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183216/
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