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Общество

Всерьез и надолго. Эрмек Нургазиев надеется остаться мэром и после выборов БГК

Эрмек Нургазиев надеется остаться мэром и после выборов нового состава БГК, которые пройдут 11 апреля.

«Смысла на два месяца приходить нет. Конечно, я не успею реализовать все запланированное, но постараюсь сделать максимально. Время покажет. Придут новые депутаты, они будут решать», — отметил он.

В то же время он добавил, что хочет показать им своей деятельностью, что может быть мэром.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182797/
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