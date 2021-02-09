Всерьез и надолго. Эрмек Нургазиев надеется остаться мэром и после выборов БГК

Эрмек Нургазиев надеется остаться мэром и после выборов нового состава БГК, которые пройдут 11 апреля.

«Смысла на два месяца приходить нет. Конечно, я не успею реализовать все запланированное, но постараюсь сделать максимально. Время покажет. Придут новые депутаты, они будут решать», — отметил он.

В то же время он добавил, что хочет показать им своей деятельностью, что может быть мэром.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.