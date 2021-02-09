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Власть

Балбак Тулобаев уходит лечиться, а Эрмека Нургазиева в город спустил кабмин

«Нового и. о. мэра Эрмека Нургазиева я раньше не знал», — сказал на пресс-конференции бывший исполняющий обязанности градоначальника Балбак Тулобаев.

Он отметил, что не давал премьер-министру рекомендаций по кандидатурам на эту должность.

«Это не моя компетенция. Правительство само решает. Преемника вижу первый раз, мне говорили, что он из бизнеса, желаю ему успеха и готов помогать, если понадобится», — добавил он.

Кроме того, Балбак Тулобаев отметил, что не уходит в управделами президента. По его словам, никаких предложений он не получал.

«Я ложусь в больницу. Три года работал без отпусков, последние шесть дней получаю уколы, буду лечиться», — сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182774/
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