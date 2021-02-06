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Общество
Сюжет: COVID-19

Мы против онлайн-обучения. Родители бишкекских школьников обратились к властям

Родители бишкекских учеников школ обратились к властям с требованием разрешить детям обучаться в традиционном формате. Обращение они отправили и в редакцию 24.kg.

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По их словам, внедрение дистанционного электронного образования нарушило право столичных учеников школ на образование.

«Учащиеся частных школ и детских садов, а также некоторые параллели госшкол обучаются в традиционном (очном) формате, тогда как остальные дети вынуждены довольствоваться онлайн-обучением. Нарушено равенство прав всех граждан на получение качественного образования, потому что сейчас качественное образование дается либо в частных школах, либо с привлечением платных репетиторов», — говорится в обращении.

Родители отмечают, что электронное обучение опасно для здоровья школьников и педагогов.

Педагогов образовательных учреждений лишили возможности зарабатывать деньги. Это приводит к тому, что учителя уходят из госшкол и детских садов либо вынуждены уходить из профессии. Мы теряем качественных специалистов.

Из обращения родителей

«Мы настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее общее образование и дошкольное образование, закрепленное в статье 45 Конституции, было обеспечено в полном объеме — по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов. Мы категорически против электронной дистанционной формы обучения и считаем, что переход на такую форму может быть осуществлен исключительно с нашего добровольного коллективного согласия», — заключили они.

Напомним, что инициативная группа родителей учеников 4 февраля вышла на митинг к мэрии Бишкека. Они требуют у властей, чтобы их детям разрешили учиться в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182563/
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