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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Сторонники Алмазбека Атамбаева вышли на митинг к ГКНБ

Около 40 сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева вышли сегодня на митинг к зданию ГКНБ в Бишкеке. Собравшиеся развернули транспаранты и требуют наказания для бойцов «Альфы», которые участвовали в штурме дома Атамбаева.

«Они избивали врача Атамбаева во время штурма. Мы требуем от Камчыбека Ташиева провести расследование и наказать всех причастных. Перед законом все должны быть равны», — сказала одна из участниц митинга.

Напомним, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения. Офицер был посмертно представлен к государственной награде.

Отметим также, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов. Сегодня Первомайский районный суд оставил его под стражей до 7 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182345/
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