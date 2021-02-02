В Бишкеке мобильные группы возобновляют инспекции общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня сотрудники управления городского транспорта, Патрульной службы милиции (УПСМ), транспортной инспекции при Министерстве транспорта и дорог КР и ЦГСЭН возобновили рейдовые мероприятия по проверке санитарного состояния, наличия санитайзеров, соблюдения масочного режима в салонах автобусов, троллейбусов и маршруток.

«Нарушителям условий в первый раз будут выдавать предупреждения, при повторном нарушении — составлять административные протоколы согласно Кодексу КР «О нарушениях», — отметили в мэрии.

В муниципалитете просят горожан носить маски, обрабатывать руки антисептиком, а за проезд оплачивать картой «Тулпар».