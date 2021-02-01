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Общество

Турецкий фонд «Маариф» откроет первую школу в Бишкеке

Турецкий фонд «Маариф» откроет первую школу в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, вопрос обсудили и. о. министра образования и науки Алмазбек Бейшеналиев и директор фонда «Маариф» в Центральной Азии Хусну Бирджан.

В ведомстве напомнили, что 10 ноября 2020 года в Анкаре было подписано соглашение между министерством и фондом «Маариф» по открытию и функционированию частных образовательных организаций в Кыргызстане.

Хусну Бирджан отметил, что фонд проводит работу по подготовке открытия в новом учебном году первой общеобразовательной школы в Кыргызстане. Планируется, что она будет располагаться в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181784/
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