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Общество
Сюжет: COVID-19

В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают школы и детсады

В Джалал-Абаде с 1 февраля открываются все школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, решение приняли на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса. Учащиеся с 1-го по 11-й класс продолжат обучение в режиме офлайн.

Муниципальные детские сады города также откроют с 1 февраля при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм и правил.

Напомним, что в Бишкеке пока за парты вернулись только ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Всего в столице в обычном режиме посещают школы более 53 тысяч детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181703/
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