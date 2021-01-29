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Общество

В нарынской школе учителям, попавшим под сокращение, не выплатили компенсации

В одной из нарынских школ учителям, попавшим под сокращение, отказали в выплате полагающихся им по закону компенсаций и пособий. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, к ним обратились бывшие педагоги средней школы имени Боогачы Т.С. и А.Э. Они заявили, что были сокращены в сентябре прошлого года в связи с недостаточностью пороговой нагрузки. При этом им не были выплачены положенные по закону компенсации. Заявители отметили, что в бухгалтерии школы им отказали в выплате компенсаций, сославшись на отсутствие соответствующих средств.

«Сотрудники представительства омбудсмена по Нарынской области выявили нарушения ряда статей Трудового кодекса, а именно статьи 86 «Выходное пособие», статьи 87 «Льготы и компенсации высвобождаемым работникам» и статьи 366 «Государственные гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников». Они направили соответствующие обращения в областной центр методического образования Министерства образования и науки и межрегиональное управление по Нарынской области Государственной инспекции по экологической и технической безопасности», — сказали в институте омбудсмена.

В областном центре методического образования ответили, что компенсации будут выплачены в случае предоставления справки из управления социального развития Ат-Башинского района, а специалисты межрегионального управления Госэкотехинспекции провели проверку, составили акт и вынесли представление о необходимости выплаты Т.С. и А.Э. полагающихся им по закону компенсаций и пособий.

Вопрос находится на контроле представительства акыйкатчи по Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181687/
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