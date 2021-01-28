Две трети юных кыргызстанцев считают изменение климата глобальной проблемой

В Кыргызстане 62 процента молодежи до 18 лет считают, что изменение климата — это глобальная проблема, требующая незамедлительных действий. Об итогах опроса сообщили в ПРООН.

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По ее данным, сегодня опубликовали результаты «Народного голосования по вопросам климата». В исследовании, охватившем 50 стран и более половины мирового населения, участвовали свыше полумиллиона людей в возрасте до 18 лет, в том числе и кыргызстанцы.

Очень высокий уровень согласия с тем, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией, наблюдается среди выпускников университетов или колледжей во всех странах — от стран с более низким уровнем дохода, таких как Бутан (82 процента) и Демократическая Республика Конго (82 процента), до богатых государств, таких как Франция (87 процентов) и Япония (82 процента).