15:03
USD 84.80
EUR 103.01
RUB 1.13
Общество

Две трети юных кыргызстанцев считают изменение климата глобальной проблемой

В Кыргызстане 62 процента молодежи до 18 лет считают, что изменение климата — это глобальная проблема, требующая незамедлительных действий. Об итогах опроса сообщили в ПРООН.

Читайте по теме
Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии

По ее данным, сегодня опубликовали результаты «Народного голосования по вопросам климата». В исследовании, охватившем 50 стран и более половины мирового населения, участвовали свыше полумиллиона людей в возрасте до 18 лет, в том числе и кыргызстанцы.

Очень высокий уровень согласия с тем, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией, наблюдается среди выпускников университетов или колледжей во всех странах — от стран с более низким уровнем дохода, таких как Бутан (82 процента) и Демократическая Республика Конго (82 процента), до богатых государств, таких как Франция (87 процентов) и Япония (82 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181518/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине открыли Центр по предоставлению бесплатной юридической помощи
Минздраву передали СИЗ и кислородные концентраторы на $170 тысяч
ПРООН снова оказала гумпомощь правоохранительным органам Кыргызстана
В Кыргызстане людям, живущим с ВИЧ, помогли продуктовыми наборами
ПРООН окажет юридическую помощь жителям ряда районов Кыргызстана
COVID-19. Врачей Кыргызстана научат, как управлять медицинскими отходами
В Кыргызстане разработали приложение по телемедицине для пациентов клиник
В Кыргызстане разработали мобильные приложения для детей с нарушением слуха
Более 4 тысяч кыргызстанцев проходят бесплатные курсы на Coursera
ПРООН: Почти на 90 процентов сократились объемы турбизнеса в Кыргызстане
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
28 января, четверг
14:56
За шесть лет доля нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС выросла на 10 процентов За шесть лет доля нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС выр...
14:51
Две трети юных кыргызстанцев считают изменение климата глобальной проблемой
14:29
Пожар в школе в Таласской области. В МЧС назвали причину возгорания
14:18
Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
14:02
Мэрия Бишкека отсудила почти 11 миллионов сомов у арендатора-должника